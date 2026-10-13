Um homem de 40 anos foi morto por policiais militares com 24 tiros na Vila Dionísia, na zona norte de São Paulo, após supostamente ser encontrado na rua em um momento de surto psicótico.

Um vídeo gravado por testemunhas e obtido com exclusividade pela TV Globo mostra Antonio Nunes Batista em uma calçada, enquanto cinco policiais estão na rua. Os agentes atiram no momento em que o homem ameaça avançar na direção deles.

Ele estaria carregando uma faca e uma barra de ferro e teria ameaçado pedestres, de acordo com a versão policial.