Flávio Bolsonaro tem 52% dos votos válidos, e Lula, 48%
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Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira (13) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos na disputa pela Presidência da República, enquanto Lula (PT) soma 48%.
Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e são a métrica do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para contabilizar o placar final no dia do pleito.
Em votos totais, Flávio fica com 48% e Lula, com 45%. Brancos e nulos somam 5%, e 2% dizem que não sabem ou não responderam.
A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.
O levantamento também mostra que 51% dos eleitores afirmam não votar em Lula de jeito nenhum, enquanto 47% dizem o mesmo de Flávio Bolsonaro.
A pesquisa está registrada no TSE sob o código BR-07997/2026 e ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 10 e 12 de outubro. O nível de confiança é de 95%.
Na votação do primeiro turno, em 4 de outubro, o candidato do PL obteve 47,03% dos votos válidos, e o petista, 45,16%.
A campanha de Lula tem apostado em atos de rua e na mobilização online para reverter a vantagem de Flávio. Nos últimos dois dias, manifestações atraíram grande público em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Recife.
O senador do PL, por sua vez, tem reunido apoios de outros partidos e reforçou nos últimos dias a reação nas redes e no front jurídico, criando um canal próprio de mensagens e entrando com ações na Justiça Eleitoral para derrubar conteúdos do petista.