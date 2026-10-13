Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira (13) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos na disputa pela Presidência da República, enquanto Lula (PT) soma 48%.

Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e são a métrica do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para contabilizar o placar final no dia do pleito.

Em votos totais, Flávio fica com 48% e Lula, com 45%. Brancos e nulos somam 5%, e 2% dizem que não sabem ou não responderam.