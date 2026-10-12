O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques, mandou censurar o canal de WhatsApp do deputado André Janones (Rede-MG), o "Exército do Lula", sem ter indícios ou documentos de que as fake news apontadas na ação da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) circulavam no grupo.

Na Aije (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) apresentada pela campanha de Flávio, os advogados apontavam conteúdo com informação que já havia sido julgada desinformativa e proibida pelo TSE em decisões relativas à propaganda, proferidas por Kassio e também pelo ministro André Mendonça.

A ação afirmava que circulavam no canal conteúdos com fake news sobre Nossa Senhora, ligação de Flávio com milícias e lavagem de dinheiro na Kopenhagen, além de cortes no INSS.