O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, foi a uma missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida na Catedral de Brasília e afirmou, nesta segunda-feira (12), que vai visitar seu pai, Jair Bolsonaro (PL), nesta terça-feira (13).

Será o primeiro encontro desde julho, quando as visitas de Flávio a Jair foram suspensas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes -o magistrado voltou a liberá-las nesta segunda. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por ter sido condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

"Estou muito feliz que o Dia de Nossa Senhora Aparecida é o dia em que eu estou novamente autorizado a visitar o meu pai, vítima de uma injustiça", disse Flávio à imprensa.