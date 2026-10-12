Propaganda de Flávio na TV é transmitida sem som e ele reclama
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A propaganda eleitoral gratuita de Flávio Bolsonaro (PL) foi transmitida sem som em parte das emissoras de TV nesta segunda-feira (12).
Antes de haver alguma explicação sobre a origem do ocorrido, o candidato gravou um vídeo supondo que alguém tentou calá-lo e criticando o caso.
"O meu programa eleitoral foi transmitido sem som. É isso mesmo, mudo. O meu programa foi transmitido sem som. O do Lula tava com som, tudo OK, mas o meu, transmitido sem som. Você acredita em coincidência? Cara, não. Não acredito. Não existe coincidência", afirmou.
"Eles acham que vão calar minha voz. Não vão calar, não vão conseguir, não adianta. Isso não acontece por acaso, né?", questionou Flávio. Sua equipe divulgou a íntegra do programa, com o vídeo, em redes sociais.
A responsabilidade pela retransmissão das peças publicitárias das campanhas é do Pool de Mídia das Eleições 2026, uma estrutura montada pelas próprias emissoras no 5º andar da sede do tribunal, em Brasília, em parceria com o órgão.
Em nota, o TSE afirmou que o problema "ocorreu devido a um problema técnico no Pool de Mídias".
"No momento da finalização das mídias, antes da exibição, não foram carregados os áudios de nenhuma das duas propagandas de televisão em bloco desta segunda-feira (12), às 13h, para o cargo de presidente da República", disse o texto.
Ainda segundo o TSE, "houve tempo hábil para a correção do problema antes da exibição da segunda propaganda, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva". O Pool de Mídias enviou nota com o mesmo conteúdo que o apresentado pelo TSE, sem explicações adicionais.
Segundo o TSE, a propaganda que teve falha será reexibida.