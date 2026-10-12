A propaganda eleitoral gratuita de Flávio Bolsonaro (PL) foi transmitida sem som em parte das emissoras de TV nesta segunda-feira (12).

Antes de haver alguma explicação sobre a origem do ocorrido, o candidato gravou um vídeo supondo que alguém tentou calá-lo e criticando o caso.

"O meu programa eleitoral foi transmitido sem som. É isso mesmo, mudo. O meu programa foi transmitido sem som. O do Lula tava com som, tudo OK, mas o meu, transmitido sem som. Você acredita em coincidência? Cara, não. Não acredito. Não existe coincidência", afirmou.