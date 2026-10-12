Suspeito de tentar roubar veículos morre em troca de tiros
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Um homem morreu após uma suposta troca de tiros com policiais militares na tarde desta segunda-feira (12), em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A PM diz que ele havia tentado roubar um veículo momentos antes. Outras duas pessoas fugiram.
A identidade do homem morto não foi divulgada.
O caso se deu na altura do quilômetro 21,5 do Rodoanel Mário Covas. Segundo a corporação, equipes do 5º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) faziam patrulhamento pela rodovia quando avistaram o trio. Eles teriam reagido a tiros durante uma tentativa de abordagem.
O suspeito baleado chegou a ser atendido, mas morreu ainda no local. A PM afirmou em nota que os outros dois também estariam armados.
Também nesta segunda (12), outro tiroteio foi registrado na região do bairro Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Os dois suspeitos fugiram a pé.
De acordo com a polícia, a dupla deixou o local ao notar a aproximação de uma viatura na rua Gervásio Leite Rabelo sobre uma motocicleta sem placa. A corporação faz buscas.