Um homem morreu após uma suposta troca de tiros com policiais militares na tarde desta segunda-feira (12), em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A PM diz que ele havia tentado roubar um veículo momentos antes. Outras duas pessoas fugiram.

A identidade do homem morto não foi divulgada.

O caso se deu na altura do quilômetro 21,5 do Rodoanel Mário Covas. Segundo a corporação, equipes do 5º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) faziam patrulhamento pela rodovia quando avistaram o trio. Eles teriam reagido a tiros durante uma tentativa de abordagem.