Diante da realização de diversos eventos religiosos de massa na América do Sul, que devem aumentar a circulação de pessoas em viagens nacionais e internacionais nos próximos meses, a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) alerta para o alto risco de disseminação do sarampo na região.

A organização convoca países a intensificarem vacinação, vigilância e medidas de resposta rápida.

O aviso consta de nova avaliação regional de risco da Opas, publicada na última sexta (9) em um contexto de surtos em curso, lacunas persistentes na cobertura vacinal e detecção de casos de sarampo em novas áreas geográficas.