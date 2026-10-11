O Corinthians anunciou neste domingo (11) a contratação de Clarence Seedorf como novo técnico.

O holandês, que não comanda uma equipe desde 2019, assinou com o clube paulista até o fim de 2027. Ele chega para substituir Fernando Diniz, que foi demitido após a derrota para o Internacional, a sétima consecutiva da equipe no Campeonato Brasileiro.

"Assumir esse desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, cada minuto, cada vitória", disse o holandês.