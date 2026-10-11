Corinthians anuncia Clarence Seedorf como novo técnico
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O Corinthians anunciou neste domingo (11) a contratação de Clarence Seedorf como novo técnico.
O holandês, que não comanda uma equipe desde 2019, assinou com o clube paulista até o fim de 2027. Ele chega para substituir Fernando Diniz, que foi demitido após a derrota para o Internacional, a sétima consecutiva da equipe no Campeonato Brasileiro.
"Assumir esse desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, cada minuto, cada vitória", disse o holandês.
"É uma alegria enorme poder contar com um profissional do tamanho do Seedorf. Fizemos nossa escolha baseados no perfil de trabalho que imaginamos para o Corinthians e tenho certeza de que ele e sua comissão técnica vão nos ajudar a superar este momento mais delicado no Campeonato Brasileiro", declarou Osmar Stabile, presidente do Corinthians.
De acordo com a OTB Sports, que agencia a carreira do treinador no Brasil há 13 anos, ele chega ao Brasil nos próximos dias e estreia contra o VItória, na segunda (19).
A agência disse ainda que o nome foi sugerido pela empresa na tarde de sexta-feira ao dirigente Marcelo Paz, e a negociação foi fechada depois de 2 dias de tratativas entre as partes.
"Ponto importante, para afastar costumeiras falsas ilações que tirariam o mérito e autonomia do sempre competente e íntegro Marcelo Paz e também do presidente Osmar Stabille", diz a empresa.
A ilações seriam sobre uma possível indicação de Memphis Depay, principal jogador do Corinthians, holandês como Seedorf. Os dois não chegaram a atuar juntos --o treinador é quase 18 anos mais velho.
Seedorf já disse, porém, "ver muito de si" em Memphis. A declaração foi para o jornal holandês De Telegraaf, em 2015, logo após o jogador, que havia despontado como uma promessa do PSV, ser contratado pelo Manchester United.
Será a segunda passagem de Seedorf pelo futebol brasileiro, a primeira como técnico.
Como jogador, ele defendeu o Botafogo em 2012 e 2013. Foi fundamental na conquista do Campeonato Carioca em 2013. Naquele ano, a equipe ficou em quarto lugar no Brasileiro.
Ele se aposentou dos gramados logo após deixar o clube carioca e começou sua carreira de treinador em janeiro de 2014, no Milan, clube que defendeu como jogador de 2002 a 2012. A equipe terminou o Campeonato Italiano 2013/14 na oitava colocação, e Seedorf deixou o clube em junho, logo após o fim da temporada. Ele comandou a equipe de Milão 22 vezes, com 11 vitórias, 2 empates e 9 derrotas.
Em 2016, treinou o Shenzhen, da China, na qual ficou por cinco meses. Foram apenas 13 jogos (3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas).
No fim de 2017 ele chegou a negociar com o Athletico-PR para assumir um cargo que uniria o de treinador e o de diretor de futebol, chamado de manager, mas o acordo não saiu.
Em fevereiro de 2018 ele foi treinar o espanhol Deportivo La Coruña, que estava na zona de rebaixamento. Seedorf obteve 2 vitórias, 6 empates e 8 derrotas nos 16 jogos à frente da equipe galega e não conseguiu evitar o descenso.
Em agosto de 2018 foi contratado para dirigir a seleção de Camarões, onde ficou até julho de 2019. Foi demitido após eliminação nas oitavas de final da Copa Africana de Nações, com derrota por 3 a 2 para a Nigéria.
Como treinador de Camarões, teve como auxiliar o também ex-jogador holandês Patrick Kluivert. Foram 12 partidas pela seleção, com 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas.
Antes de anunciar o holandês, o Corinthians procurou nomes como Ramón Díaz, Zubeldía, Fábio Carille e Sylvinho.
Quem comandará o time no clássico deste domingo será o interino William Batista. A partida contra o Palmeiras será às 17h30, no Nubank Parque, pelo Brasileirão.
Seedorf como técnico
Equipes
- Milan (2014)
- Shenzhen (2016)
- Deportivo La Coruña (2018)
- Camarões (2018-2019)
Aproveitamento
- 40,7%
(63 partidas, com 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas)