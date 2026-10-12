O canal de WhatsApp criado pela equipe de Flávio Bolsonaro (PL) em reação à campanha petista divulga frases fora de contexto do presidente Lula (PT), áudios de políticos como Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO) pedindo mobilização dos eleitores e insinuações falsas, como de que uma jovem teria usado cocaína durante manifestação a favor do petista.

Flávio entrou no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) acusando o canal "Exército do Lula", administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), de disseminar informação falsa e coordenar ataques, o que o parlamentar nega.

Registrado pela campanha do candidato do PL, o canal "Tropa do Flávio", no entanto, funciona dessa maneira.