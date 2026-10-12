Familiares e amigos de Gustavo Munis de Santana, 20, se despedem do jovem nesta segunda-feira, 12, em um cemitério na zona sul de São Paulo. Abalados, os parentes pediram para a imprensa acompanhar o velório a distância.

Gustavo foi morto por policiais militares na madrugada de sábado (10) na alameda dos Guaramomis, em Moema, com 27 tiros. Os autores dos disparos - 45 no total - disseram na delegacia que confundiram o aparelho de celular que o rapaz segurava com uma arma.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública), da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou neste domingo (11) que os agentes "foram afastados das atividades operacionais e foi aberto um IPM (Inquérito Policial Militar) para apurar a conduta deles".