Palmeiras goleia, afunda Corinthians e segue na cola do Flamengo
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O Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 1, neste domingo (11), no Nubank Parque, e quase teve a tarde perfeita. O resultado piorou ainda mais a crise no rival e, por pouco, o time alviverde não recuperou a liderança do Brasileiro. Giay (2), Barboza e Matheus Bidu (contra) fizeram os gols do time da casa. Gustavo Henrique marcou o de honra.
O Alviverde chegou aos 63 pontos na tabela e permaneceu na cola do líder Flamengo, que derrotou o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Carrascal. O Rubro-Negro carioca foi aos 64.
O Corinthians, que não era goleado pelo rival desde 2021, estacionou nos 32 pontos e só não entrou na zona de rebaixamento graças ao empate por 1 a 1 entre Grêmio e Internacional, na Arena do Grêmio. Os colorados foram para 32 pontos (mas têm menos vitórias que os corintianos) e os gremistas, para os 31.
A vitória fez o Palmeiras chegar ainda a sete jogos consecutivos invicto e manteve a invencibilidade em clássicos estaduais no ano: oito vitórias e três empates. O Corinthians acumulou a oitava derrota seguida.
O Palmeiras volta a jogar na quarta-feira (14) pelo duelo de ida da semifinal da Libertadores contra o Fluminense, às 21h30, no Maracanã. Pelo Brasileiro enfrentará o Athletico-PR no sábado, às 19h30, em Curitiba.
O alvinegro, que já terá o holandês Clarence Seedorf no comando da equipe, jogará apenas na segunda-feira (19), às 20h, na Neo Química Arena, contra o Vitória, mas não terá Memphis, que levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.
O JOGO
O Palmeiras entrou novamente com três zagueiros (Murilo, Gómez e Barboza), mas com uma sutil diferença. Quem mais apoiou o ataque desta vez foi Barboza. O técnico Abel Ferreira também escalou Piquerez e John Arias como titulares.
Pelo lado corintiano, que demitiu durante a semana Fernando Diniz, o técnico interino, William Batista, optou por Carrillo e André para as vagas de Kaio César e Garros (suspensos).
Com uma marcação muito mais compacta, a equipe anfitriã controlou o domínio da bola e ainda contou com o fato de o rival esperar para dar um possível bote apenas no próprio campo de defesa.
Antes do primeiro gol, o Palmeiras criou quatro boas oportunidades. Aos 3 minutos, Flaco López partiu com a bola dominada da direita, entrou na área, mas chutou para fora.
Aos 7 minutos, John Arias pegou a bola da esquerda, fez boa jogada individual indo para o meio da área e chutou no canto esquerdo do gol, mas o goleiro Hugo Souza espalmou para escanteio.
Aos 12 minutos, Piquerez, do campo de defesa, lançou Vitor Roque, que partiu na velocidade, entrou na área, mas, marcado, chutou para fora.
Aos 15 minutos, Barboza recebeu na área de Arias e chutou de pé esquerdo cruzado para boa defesa de Hugo Souza, que espalmou para escanteio. E o gol saiu na sequência. Evangelista cruzou da direita, Barboza se antecipou a Carrillo e cabeceou no canto direito.
O gol não mexeu no modo de jogar do Corinthians. Memphis e Yuri Alberto foram bem marcados em sistema de rodízio. Barboza, Gómez, Andreas Pereira e Evangelista não deram sossego para os dois principais jogadores corintianos. O único chute que os alvinegros conseguiram dar no gol foi aos 40 minutos, com Yuri Alberto, que Carlos Miguel pegou sem dificuldades.
O que mudou com o gol foi o Palmeiras passar a tocar a bola, mas reduziu o perigo contra Hugo Souza.
Ainda assim o Palmeiras conseguiu ampliar aos 46 minutos em uma jogada que começou com um roubo de bola de Gómez no meio-campo. A bola sobrou para Vitor Roque na esquerda. O atacante entrou na área, tocou para Arias no meio, que passou para Giay acertar o canto esquerdo de Hugo Souza.
O primeiro tempo terminou com o Palmeiras dando 10 chutes a gol contra apenas dois do Corinthians.
No intervalo, as duas equipes voltaram sem substituições, mas logo no primeiro minuto um gol contra inusitado. Piquerez cruzou da esquerda e Matheus Bidu se enrolou com Raniele no ar e cabeceou cruzado contra o próprio gol.
Com 3 a 0, o Corinthians ficou ainda mais perdido e o quarto gol saiu cinco minutos depois. Dentro da área, Arias chutou cruzado, o goleiro Hugo Souza espalmou e Giay foi mais rápido e completou para marcar o seu segundo gol no clássico.
A goleada não diminuiu a vontade dos donos da casa. William Batista ainda tentou mexer com a equipe colocando Vitinho e Allan, mas em vão.
Abel Ferreira, por sua vez, só foi mexer no Palmeiras a partir dos 24 minutos, quando tirou Vitor Roque, Flaco López e Evangelista e colocou Sosa, Maurício e Martínez para dar mais gás e poupar o trio visando o confronto pela semifinal da Libertadores.
Com a enorme vantagem, Abel ainda aproveitou para dar ritmo ao atacante Paulinho, que não jogava desde o final de julho quando sofreu uma nova contusão. O atacante entrou aos 32 minutos na vaga de Sosa e, dois minutos depois, sofreu pênalti após fazer tabelinha com Gómez.
O capitão Gómez entregou a bola para Paulinho para cobrar o pênalti. O atacante bateu rasteiro no canto esquerdo, mas o goleiro Hugo Souza defendeu. Desde 1986 que o Palmeiras
Com a chuva mais intensa, o Palmeiras passou a tocar mais a bola e continuou sem deixar os corintianos criarem qualquer lance ofensivo.
O Corinthians marcou o gol de honra aos 46 minutos após cobrança de escanteio de Vitinho. Fuchs não marcou e Gustavo Henrique subiu sozinho para fazer de cabeça.
"A única coisa que tenho a falar é pedir perdão ao torcedor e seguir em frente, cabeça erguida", afirmou o goleiro Hugo Souza após a partida em entrevista para a TV Globo.
"Tivemos a posse e fizemos os gols. Tomamos cada jogo como uma final, é sempre lindo ganhar um dérby", disse o lateral Giay.
FICHA TÉCNICA
Palmeiras 4 x 0 Corinthians
Competição: 30ª rodada do Brasileirão
Local: Nubank Parque, São paulo - SP
Data e hora: domingo, 11 de outubro de 2026, às 17h30 (de Brasília)
Árbitro: Anderson Daronco
Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Rafael da Silva Alves
VAR: Rodolpho Toski Marques
Gols: Barboza (16', 1ºT), Giay 2x (45' 1ºT e 5' 2ºT), Bidu (contra) (1', 2ºT) (PAL); Gustavo Henrique (45', 2T)
Cartões amarelos: Jhon Arias, Giay, Gustavo Gómez (PAL); Raniele, Memphis, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Vitinho (COR).
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Barboza, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs), Murilo, Piquerez; Andreas Pereira, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez); Jhon Arias. Vitor Roque (Ramón Sosa) (Paulinho) e Flaco López (Maurício).
Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniele (Dueguinho), André (André Ramalho), Carrillo (Allan), Breno Bidon (Vitinho), Yuri Alberto (Pedro Raul) e Memphis.