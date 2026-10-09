A deputada federal eleita por Minas Gerais Ana Elisa Santos Silva (PT), de 21 anos, desativou sua conta na rede social X após ter sofrido ameaças de morte e violência sexual no período da campanha. Ana Elisa que, já denunciou à Polícia Civil de Minas Gerais as mensagens recebidas, relatou que as mensagens também incluem ataques machistas, racistas e ameaças de estupro.

A deputada eleita esteve, na quinta-feira (8) em Brasília para reforçar a campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais, no segundo turno. Ela afirmou que desde então, seus perfis têm sido alvo de ataques coordenados.

“Eu acredito que ninguém mereça sofrer ameaças de morte por estar politicamente engajado e tentando defender o que acha melhor para o país. O debate político para mim, nunca foi sobre isso. A minha equipe desativou a minha conta no Twitter, porque nós estávamos recebendo ameaças de morte a cada dois minutos. A ameaça de morte e ameaça de estupro” desabafou a deputada eleita em outra rede social.