Flávio Bolsonaro deixou de seguir João Pedro Sastre no Instagram. Os irmãos Eduardo e Carlos Bolsonaro também. Agora que apoia Lula (PT) no segundo turno, o autodeclarado "gay de direita" virou persona non grata entre bolsonaristas. O ranço é mútuo.

"Essa foi a tal direita que me abraçou", o jovem de 24 anos desabafou nas redes sociais, após receber reles 294 votos na eleição para deputado federal. "Adeus, bolsonarismo. Flávio perdeu um soldado."

João Pedro lamentou uma votação tão mirrada, isso após anos sendo fiel escudeiro do bolsonarismo. Então postou uma ilustração dele e de Lula. Legendou-a assim: "Nunca é tarde para termos consciência. Aprendi, na dor, o que é sentir desprezo de parte da direita pelo LGBT. Hoje, depois de tudo que vivi, recalculo a rota".