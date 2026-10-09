O SUS (Sistema Único de Saúde) realizou nesta quinta-feira (8) o segundo transporte de sangue raro na cabine de um avião comercial no Brasil. A bolsa, coletada no Ceará, chegou nesta sexta-feira (9) a Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde um paciente em estado grave, que passou por um transplante renal, aguardava uma transfusão.

A operação foi viabilizada por uma parceria entre o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e companhias aéreas. A iniciativa permite transportar bolsas de sangue compatíveis com mais rapidez, inclusive à noite, nos fins de semana e feriados. Antes da mudança, esse material era enviado como carga, modalidade sujeita a prazos mais longos e restrições.

Durante os testes pré-transfusionais, a equipe médica de Minas identificou no paciente a presença do anticorpo anti-Jsb, que dificultou a localização de sangue compatível. Diante da situação, a rede de hemoterapia acionou o CNSR (Cadastro Nacional de Sangue Raro), do Ministério da Saúde, e localizou um doador no Ceará.