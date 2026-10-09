As urnas elegeram no último dia 4 um total de 1.775 candidatos em primeiro turno para os cargos de governador, vice, deputado federal, estadual e senador. Desse total, 993 (56%) declararam patrimônios iguais ou superiores a R$ 1 milhão, segundo levantamento da Folha com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Os dez nomes do topo da tabela têm ativos declarados que variam de R$ 79 milhões a R$ 678 milhões. Em média, superam os R$ 300 milhões.

As atividades produtivas do grupo dos dez mais ricos concentram-se em áreas como agronegócio, mercado imobiliário, transportes, mineração, educação, comércio, tecnologia e comunicação. Seis desses empresários possuem trajetória prévia na política, enquanto quatro são estreantes.