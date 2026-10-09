10 eleitos mais ricos declaram patrimônio de R$ 79 mi a R$ 678 mi
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As urnas elegeram no último dia 4 um total de 1.775 candidatos em primeiro turno para os cargos de governador, vice, deputado federal, estadual e senador. Desse total, 993 (56%) declararam patrimônios iguais ou superiores a R$ 1 milhão, segundo levantamento da Folha com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Os dez nomes do topo da tabela têm ativos declarados que variam de R$ 79 milhões a R$ 678 milhões. Em média, superam os R$ 300 milhões.
As atividades produtivas do grupo dos dez mais ricos concentram-se em áreas como agronegócio, mercado imobiliário, transportes, mineração, educação, comércio, tecnologia e comunicação. Seis desses empresários possuem trajetória prévia na política, enquanto quatro são estreantes.
Luiz Osvaldo Pastore (PL-TO) lidera o ranking geral ao declarar R$ 677,7 milhões. O suplente de senador construiu sua fortuna à frente de uma gigante do ramo industrial de transformação de metais como cobre e alumínio. O empresário também mantém investimentos no mercado financeiro e já exerceu mandato na Casa Alta do Congresso Nacional.
O governador reeleito de Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos), ocupa o segundo lugar dos milionários, com R$ 575,7 milhões. É também o chefe do Executivo estadual mais rico. Acumula patrimônio vindo da produção de grãos. O produtor rural possui longa carreira pública em seu estado: além de ter sido prefeito de Lucas do Rio Verde por três vezes, foi deputado estadual e vice-governador.
Wilson Picler (PL-PR) aparece na terceira posição, com R$ 478,7 milhões informados. Escolhido como suplente ao Senado, fundou o Grupo Educacional Uninter, referência no ensino superior e na modalidade EAD (Ensino a Distância). O empresário paranaense também já atuou na Câmara dos Deputados em legislaturas anteriores.
Odilio Balbinotti Filho (PL-MT) surge em quarto lugar ao registrar R$ 359,7 milhões. O suplente de senador preside uma empresa líder nacional na tecnologia de melhoramento genético de soja. Ele integra a ala de nomes oriundos exclusivamente do setor privado que disputaram vagas no pleito de 2026.
Parlamentar com maior patrimônio declarado entre os eleitos, o deputado estadual Vittorio Medioli (PL-MG) aparece na quinta colocação, com R$ 356,8 milhões. Ele é criador de um conglomerado de logística, transporte de veículos, siderurgia e comunicação. Sua trajetória política inclui três mandatos na Câmara Federal e a Prefeitura de Betim.
Markenson Marques dos Santos (Novo-PR) figura no sexto posto com R$ 184,3 milhões. Segundo suplente ao Senado, também atua no setor de logística, além de empreender no ramo imobiliário. Ele é um dos estreantes do grupo.
Ulisses Gonçalves (PL-MA) ocupa o sétimo degrau com R$ 155,5 milhões. Eleito deputado estadual, possui raízes no agronegócio maranhense, com foco na pecuária extensiva e no manejo de fazendas. O produtor também integra o grupo de recém-chegados à vida pública.
Na oitava posição, Jadyel Silva Alencar (Republicanos-PI) declarou R$ 107,1 milhões. O deputado federal reeleito construiu seu patrimônio na distribuição de insumos farmacêuticos e alimentos no Nordeste.
Penúltimo entre os dez mais ricos, Rodrigo Oliveira (MDB-CE) acumula R$ 78,7 milhões. Segundo suplente de senador, o engenheiro atua nos ramos de tecnologia, equipamentos eletrônicos e projetos imobiliários, em seu primeiro mandato.
Duda Brito Ramos (Podemos-RR) fecha o grupo dos dez mais ricos ao declarar R$ 78,5 milhões. O deputado federal exerce atividades no mercado de engenharia, construções e serviços de gestão ambiental. O parlamentar mantém atuação política na região Norte.
Entre os chefes do Executivo estadual eleitos, nenhum chega perto da fortuna de Pivetta. O segundo governador mais rico da lista é Eduardo Riedel (PP), eleito para comandar Mato Grosso do Sul, com R$ 16,1 milhões declarados. Biólogo e produtor rural, Riedel construiu sua riqueza no setor agropecuário.
Na sequência aparece Daniel Vilela (MDB-GO), que informou R$ 5,6 milhões à Justiça Eleitoral. O governante goiano tem formação em administração e carreira política consolidada no Centro-Oeste.
Fecha esse grupo de líderes estaduais milionários o médico Daniel Santos (Pode-PA). O eleito no Pará tem R$ 4,8 milhões em bens e possui histórico no setor de saúde e na Prefeitura de Ananindeua.