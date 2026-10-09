O terceiro incêndio em uma semana em instalações da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), no Recife, provocou um prejuízo milionário ao destruir a estrutura e também pesquisas acadêmicas de décadas.

O último episódio ocorreu na noite de quarta-feira (7), mobilizando oito viaturas do Corpo de Bombeiros para combate às chamas. Não houve feridos em nenhum dos três eventos, mas a situação expôs os problemas financeiros vividos pela instituição federal, como afirmou o reitor Alfredo Macedo Gomes.

A Polícia Federal também investiga boatos de possíveis ataques para determinar se o fogo foi acidental ou criminoso.