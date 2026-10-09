O Fluminense vai se juntar ao Flamengo no protesto contra o banimento das bets no país. No clássico de domingo, no Maracanã, pelo Brasileiro, os dois rivais vão entrar em campo com a mensagem "proibir não é proteger" no espaço que seria do patrocínio master.

O Flamengo já fez isso no empate contra o Santos e vai ganhar a companhia do Fluminense.

Esse acerto se deu por um entendimento entre a Betano e a Superbet, casas de apostas que patrocinavam os dois clubes até a Medida Provisória editada pelo governo proibir a publicidade e operação das bets. O Fluminense aceitou a demanda da Superbet e vai estampar a mensagem na camisa.