Os índices de desmatamento caíram no cerrado e subiram na amazônia em setembro. A área sob alerta na amazônia foi de 350 km² no mês passado, alta de 9% em relação aos 327 km² registrados no mesmo mês em 2025. No cerrado, o índice do último mês foi de 253 km², queda de 30% na comparação com os 360 km² perdidos em setembro do ano passado.

Os dados são do sistema Deter, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial), e foram divulgados nesta sexta-feira (8). O Deter emite alertas de desmate para orientar ações de fiscalização. Os números oficiais são de outro sistema do instituto, o Prodes, mais preciso e divulgado anualmente.

A taxa registrada no último mês é a segunda mais baixa da série histórica do Deter, iniciada em 2018. Na amazônia, mesmo com o aumento, o índice é o segundo menor da década, perdendo apenas para setembro de 2025.