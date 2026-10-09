No primeiro dia de propaganda eleitoral após o primeiro turno, as palavras "mudança" e "mudar" foram repetidas 22 vezes em cinco minutos da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) no rádio, enquanto a campanha do presidente Lula (PT) classificou de "retrocesso" o que o rival chama de transformação e enfatizou propostas para a educação.

"O Brasil já decidiu, votou na mudança. E a mudança é muito maior do que eu. Vocês escolheram um novo Brasil. E agora, no segundo turno, o Brasil não tá mais dividido, tá todo mundo do mesmo lado. O Brasil tá no lado da mudança", disse Flávio Bolsonaro na inserção.

O filho de Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente condenado e preso por tentar um golpe de Estado, exibiu na peça o apoio de Ronaldo Caiado (PSD), candidato que recebeu 2,18% dos votos e ficou em quinto no primeiro turno, e de Romeu Zema (Novo), sexto colocado com 0,27% dos votos.