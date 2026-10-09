PM prende suspeito de estupro após gesto de socorro de jovem
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Agentes da Polícia Militar prenderam um homem de 20 anos sob suspeita de estupro e estupro de vulnerável na noite de quarta-feira (7), na chácara São João, zona oeste de São Paulo, após perceberem um sinal silencioso de socorro feito por uma adolescente.
No total, cinco supostas vítimas, com idades entre 11 e 14 anos, se apresentaram aos policiais, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).
O caso ocorreu em uma praça, quando equipes do 49° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano reforçavam o patrulhamento na região em razão de denúncias sobre um homem de bicicleta que se aproximava de crianças e adolescentes no local.
Ao perceberem o gesto da adolescente, os policiais pararam e foram até o grupo. A garota apontou o suspeito, que tentou fugir, mas foi detido, segundo a PM. A identidade não foi divulgada.
Outras crianças e adolescentes contaram aos agentes que os abusos já aconteciam há algumas semanas, e relataram que o suspeito tinha costume de já chegar passando a mão nas vítimas, a quem oferecia bebidas alcoólicas.
Uma das adolescentes também relatou ter sido forçada a manter relação sexual com ele.
Com o homem, os agentes encontraram uma bolsa usada por entregadores de comida, contendo bebida alcoólica, estilete, pequena porção de maconha, entre outros itens.
O homem foi levado ao 33º Distrito Policial (Pirituba), onde o caso foi registrado como estupro, estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes. A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme a SSP.