Agentes da Polícia Militar prenderam um homem de 20 anos sob suspeita de estupro e estupro de vulnerável na noite de quarta-feira (7), na chácara São João, zona oeste de São Paulo, após perceberem um sinal silencioso de socorro feito por uma adolescente.

No total, cinco supostas vítimas, com idades entre 11 e 14 anos, se apresentaram aos policiais, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O caso ocorreu em uma praça, quando equipes do 49° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano reforçavam o patrulhamento na região em razão de denúncias sobre um homem de bicicleta que se aproximava de crianças e adolescentes no local.