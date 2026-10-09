Motorista é preso suspeito de atropelar e arrastar morador de rua
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Um homem que dirigia um veículo de luxo foi preso na manhã desta sexta-feira (9) sob suspeita de dirigir na contramão, atropelar um homem e arrastá-lo por um trecho da via, na zona sul de São Paulo.
O caso ocorreu por volta de 6h20. O motorista dirigia uma BMW na contramão da avenida Padre José Maria, quando houve a tentativa de abordagem, conforme a Polícia Militar.
No entanto, ele desobedeceu a ordem de parada e, durante a fuga, atropelou a vítima. Segundo as informações iniciais, ele seria uma pessoa em situação de rua, que dormia na calçada da rua Francisco Pitta Brito.
A vítima foi arrastada por vários metros até o interior de um clube na rua Humboldt, e ficou em estado grave. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Amaro.
O motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado positivo para a ingestão de álcool.
A perícia foi acionada e o motorista foi encaminhado para o 11° Distrito Policial (Santo Amaro).