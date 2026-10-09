Um homem que dirigia um veículo de luxo foi preso na manhã desta sexta-feira (9) sob suspeita de dirigir na contramão, atropelar um homem e arrastá-lo por um trecho da via, na zona sul de São Paulo.

O caso ocorreu por volta de 6h20. O motorista dirigia uma BMW na contramão da avenida Padre José Maria, quando houve a tentativa de abordagem, conforme a Polícia Militar.

No entanto, ele desobedeceu a ordem de parada e, durante a fuga, atropelou a vítima. Segundo as informações iniciais, ele seria uma pessoa em situação de rua, que dormia na calçada da rua Francisco Pitta Brito.