Número de senadores pró impeachment de ministros do STF soma 50
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O primeiro suplente do senador Sergio Moro (PL-PR), Luis Felipe Cunha, se filiou ao PL, nesta quinta-feira (8), durante um evento do partido com o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) e com governadores eleitos, inclusive o paranaense.
Luis Felipe Cunha afirmou à Folha que tem a mesma opinião favorável da bancada do PL no Senado em relação a impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), medida que Flávio Bolsonaro tem defendido durante a campanha.
Com isso, o Senado terá, a partir de 2027, ao menos 50 congressistas que defendem o impedimento de integrantes da Suprema Corte, ainda que com ressalvas, segundo levantamento da reportagem. Para aprovar o impeachment são necessários 54 votos, ou seja, dois terços das cadeiras da Casa.
"Vejo abusos cometidos pelo STF, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Há um cenário favorável ao impeachment", disse o suplente de Moro.
Com a filiação de Luis Felipe Cunha, o PL soma 29 das 81 cadeiras da próxima legislatura —é a maior bancada do Senado.
O suplente diz ainda que vai manter em seu mandato as prioridades definidas por Moro em respeito ao eleitor, como combate à corrupção e segurança pública. Não está definido se ele assume o mandato de Moro antes ou apenas quando o senador assumir o Governo do Paraná, em 5 de janeiro.
Luis Felipe Cunha foi o coordenador da campanha de Moro, eleito em primeiro turno no domingo (4). Assim como o senador, ele estava filiado ao União Brasil e foi convidado para se filiar ao PL.