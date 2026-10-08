O primeiro suplente do senador Sergio Moro (PL-PR), Luis Felipe Cunha, se filiou ao PL, nesta quinta-feira (8), durante um evento do partido com o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) e com governadores eleitos, inclusive o paranaense.

Luis Felipe Cunha afirmou à Folha que tem a mesma opinião favorável da bancada do PL no Senado em relação a impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), medida que Flávio Bolsonaro tem defendido durante a campanha.

Com isso, o Senado terá, a partir de 2027, ao menos 50 congressistas que defendem o impedimento de integrantes da Suprema Corte, ainda que com ressalvas, segundo levantamento da reportagem. Para aprovar o impeachment são necessários 54 votos, ou seja, dois terços das cadeiras da Casa.