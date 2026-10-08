O senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República pelo PL, disse nesta quinta-feira (8) que defende que o fim da reeleição - uma de suas propostas de campanha - tenha validade já para o seu mandato, caso ele seja eleito ao Planalto.

"Propus para mim. Tem que valer para mim. Eu sou autor da PEC [proposta de emenda à Constituição] que acaba com reeleição. Não estou disputando poder, não sou Lula que gastou R$ 350 bilhões nos últimos dias para tentar se reeleger. A reeleição precisa acabar. Eu sou autor da PEC e usarei o capital político de um presidente para aprovar. Mas tem que ser para o meu mandato", declarou.

Na mesma fala, Flávio disse que a proposta deve incluir uma vedação para que parentes imediatos disputem o mesmo cargo.