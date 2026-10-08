Lula muda coordenação de campanha após atritos
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O presidente Lula (PT) decidiu incorporar três aliados para integrarem a comunicação de sua campanha, após uma série de atritos internos e frustrações do petista com a coordenação de sua equipe. Agora, o time passa a ter na linha de frente Camilo Santana, do Ceará, Jaques Wagner e Rui Costa, ambos da Bahia.
Na quarta-feira (7), o petista disse que esta é a menos organizada de suas disputas presidenciais, em fala feita para a militância com a presença do atual coordenador de campanha, Edinho Silva, um dos principais alvos de críticas internas.
Hoje, a equipe está sob o comando dele e do ministro da Secom (Secretaria de Comunicção), Sidônio Palmeira.
"Eu acho que nós fizemos uma campanha aquém da minha possibilidade. Acho que a gente poderia ter feito mais. Eu disse para o Edinho que essa foi a campanha menos organizada que eu participei desde 1989. E normalmente a gente colhe aquilo que a gente planta", declarou Lula no evento de quarta-feira.
A reta final da disputa presidencial expôs mais problemas e crítcas internas à equipe de comunicação. Aliados elencam problemas como atrasos na distribuição de materiais aos estados, falta de conteúdos mais incisivos contra Flávio no início da campanha e interferências da primeira-dama, Janja, nas decisões.
Ao longo dos dias, parte do entorno do petista já sugeria que nomes como Camilo Santana e Geraldo Alckmin tivessem maior influência na campanha.