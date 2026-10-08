O presidente Lula (PT) decidiu incorporar três aliados para integrarem a comunicação de sua campanha, após uma série de atritos internos e frustrações do petista com a coordenação de sua equipe. Agora, o time passa a ter na linha de frente Camilo Santana, do Ceará, Jaques Wagner e Rui Costa, ambos da Bahia.

Na quarta-feira (7), o petista disse que esta é a menos organizada de suas disputas presidenciais, em fala feita para a militância com a presença do atual coordenador de campanha, Edinho Silva, um dos principais alvos de críticas internas.

Hoje, a equipe está sob o comando dele e do ministro da Secom (Secretaria de Comunicção), Sidônio Palmeira.