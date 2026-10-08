O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) formou nesta quinta-feira (8) maioria, com 4 a 2, pela anulação definitiva dos votos dados ao ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) na disputa pelo Governo do Rio de Janeiro.

A decisão, quando confirmada, abre caminho para a proclamação do presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Douglas Ruas (PL), como governador eleito no primeiro turno. Votaram por esse posicionamento os ministros Floriano Marques, relator do caso, Estela Aranha, André Mendonça e Dias Toffoli.

No domingo (4), Ruas teve 49,27% dos votos nominais, enquanto o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) ficou com 42,76% e Garotinho, 3,17% (veja aqui mapa da apuração). Com a anulação em definitivo dos votos do ex-governador, Ruas passaria a ter 50,88% dos válidos, superando a metade necessária para vencer no primeiro turno.