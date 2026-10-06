VÍDEO flagra mulher batendo em cachorro em hotel de pets
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Uma gravação flagrou o momento em que um cachorro é agredido em um hotel para pets em Bonito (MS). As imagens, da sexta-feira (2), mostram uma mulher ajoelhada enquanto desfere golpes no animal. O caso foi denunciado por Vincent Lacerda, tutor do cão Ravi, da raça pastor-australiano.
A proprietária do estabelecimento, Ana Carla Leite, reconheceu a agressão, mas disse em vídeo nas redes sociais que só tinha intenção de separar a briga entre Ravi e um cão de pequeno porte, que teria morrido em seguida. Ela negou ter cometido maus-tratos e se colocou à disposição da investigação policial.
O caso foi registrado inicialmente como maus-tratos pela Polícia Civil. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu inquérito para apurar o episódio e pediu novas diligências.
Lacerda, que é influenciador e tem mais de 460 mil seguidores no Instagram, fez a denúncia nas redes sociais. Ele relatou que soube do ocorrido após receber o vídeo de outra pessoa e disse que o hotel não o avisou. "Ninguém se preocupou em avisar nada", disse.
Segundo o tutor, o animal tem cerca de um ano e frequentava o local desde os três meses, sem relatos de ter comportamento agressivo.
Ravi estava no local enquanto Lacerda organizava sua mudança para Niterói (RJ), onde mora há cerca de um mês.
"Não tinha ninguém preparado para poder agir caso ocorresse qualquer tipo de situação lá, uma vez que existem vários outros cachorros. O hotel é pago, o mínimo que a gente espera é segurança."
Após Lacerda receber o vídeo, uma pessoa próxima a ele retirou o animal do local e o levou para uma veterinária.
O tutor também colocou em dúvida a possibilidade de seu cachorro ter atacado o Yorkshire, que pertencia à família proprietária do hotel. Segundo Lacerda, Ravi chegou ao local com fome, sujo e "sem nenhuma gota de sangue".
Já Ana Carla Leite disse que o ataque ocorreu quando ela estava em uma festa no centro da cidade. A mulher relatou ter retornado ao hotel para intervir após receber uma ligação da filha, que estava no local, dizendo que Ravi não soltava o outro cachorro.
"Diante de toda a situação, no ato de desespero, acabei dando uns tapas no Ravi, sim, no dorso, mas não foi intenção nenhuma de maus-tratos ou de ódio gratuito. Era na intenção mesmo de salvar o Kowalski, porque ele não estava soltando."
A mulher disse que está à disposição da polícia, repassou filmagens, pediu desculpas pela situação e também pediu que as pessoas não fiquem "disseminando ódio gratuito".
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