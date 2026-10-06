Uma gravação flagrou o momento em que um cachorro é agredido em um hotel para pets em Bonito (MS). As imagens, da sexta-feira (2), mostram uma mulher ajoelhada enquanto desfere golpes no animal. O caso foi denunciado por Vincent Lacerda, tutor do cão Ravi, da raça pastor-australiano.

A proprietária do estabelecimento, Ana Carla Leite, reconheceu a agressão, mas disse em vídeo nas redes sociais que só tinha intenção de separar a briga entre Ravi e um cão de pequeno porte, que teria morrido em seguida. Ela negou ter cometido maus-tratos e se colocou à disposição da investigação policial.

O caso foi registrado inicialmente como maus-tratos pela Polícia Civil. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu inquérito para apurar o episódio e pediu novas diligências.