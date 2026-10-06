Material radioativo roubado de van é achado em terreno baldio
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O material radioativo roubado de uma van na noite de quinta-feira (1º) na Vila Maria, em São Paulo, foi localizado pela Polícia Civil, na noite de segunda-feira (5), de acordo com a ANSN (Autoridade Nacional de Segurança Nuclear).
O Actínio-225, usado em tratamentos médicos, estava em um terreno baldio na rua Um do Cruzeiro, no bairro São Rafael, na zona leste da capital paulista.
A Polícia Civil contatou a ANSN, que orientou que o material fosse retirado do local, com uso de luvas, para que fossem feiras imagens detalhadas.
A ANSN fez contato com o fabricante do material, nos Estados Unidos, que reconheceu o volume como compatível com a embalagem utilizada no transporte do Actínio-225.
O volume está sob custódia da Polícia Civil e será submetido à avaliação técnica da ANSN para verificação da fonte. Já foi confirmado, no entanto, que se trata da mesma embalagem que estava na van roubada.
Ninguém foi preso até o momento. As investigações estão em andamento.
O motorista do veículo que transportava o material, um homem de 58 anos, contou para policiais civis ter sido abordado por quatro criminosos ao passar pela rodovia Presidente Dutra, na altura da Vila Maria, zona norte da capital, logo após pegar a carga, o que ocorreu por volta das 22h. Dois homens estavam em um carro e outros dois em uma motocicleta.
O condutor afirmou ter ficado em poder dos criminosos até a manhã de sexta-feira (2), quando foi deixado nas proximidades da avenida Marechal Tito, no Itaim Paulista, zona leste. O material roubado está avaliado em cerca de R$ 30 mil. O caso foi registrado como roubo pelo 2º DP de Guarulhos.
De acordo com a ANSN, partes do carro foram encontradas em um desmanche, devido ao rastreador, mas a embalagem, não.