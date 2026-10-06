O material radioativo roubado de uma van na noite de quinta-feira (1º) na Vila Maria, em São Paulo, foi localizado pela Polícia Civil, na noite de segunda-feira (5), de acordo com a ANSN (Autoridade Nacional de Segurança Nuclear).

O Actínio-225, usado em tratamentos médicos, estava em um terreno baldio na rua Um do Cruzeiro, no bairro São Rafael, na zona leste da capital paulista.

A Polícia Civil contatou a ANSN, que orientou que o material fosse retirado do local, com uso de luvas, para que fossem feiras imagens detalhadas.