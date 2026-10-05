Crise entre Cristiano Ronaldo e Jesus ofusca 100% de Portugal
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Portugal deixa a primeira Data Fifa sob comando do técnico Jorge Jesus com 100% de aproveitamento, classificado na Liga das Nações, mas com os resultados em segundo plano por causa da crise entre o novo treinador e Cristiano Ronaldo.
Portugal venceu os quatro jogos que fez nas últimas duas semanas. A seleção bateu a Noruega duas vezes (2 a 1 em ambos os jogos), Dinamarca (4 a 2) e País de Gales (1 a 0).
Os portugueses já se classificaram para o mata-mata da Liga das Nações. Com 12 pontos, a seleção tem nove de vantagem para País de Gales e Noruega, que estão fora do G2 da chave faltando somente mais duas rodadas.
As escolhas de Jorge Jesus têm dado resultado, principalmente no ataque. Gonçalo Ramos (Milan) e João Félix (Al-Nassr) deixam a Data Fifa com três gols cada. A dupla foi responsável por seis dos nove tentos marcados por Portugal ao longo dos quatro jogos.
Quem também se destaca é João Cancelo. O lateral-direito fez dois gols na Data Fifa e teve sua característica ofensiva potencializada por Jorge Jesus.
Crise
Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo entraram em rota de colisão. Antes da Data Fifa, tudo parecia bem: Cristiano Ronaldo se colocou à disposição da seleção após a Copa, o novo treinador disse que o astro jogaria as partidas da Liga das Nações e cumpriu o que disse no primeiro jogo, contra Gales, quando CR7 foi titular.
A relação, que vinha desde os tempos de Al-Nassr, ruiu há praticamente uma semana. Cristiano Ronaldo foi reserva na vitória sobre a Noruega, fora de casa. Ele chegou a aquecer por vários minutos, mas não entrou.
A bomba veio três dias depois. Portugal já estava na Dinamarca e faria o último treino antes de enfrentar a seleção da casa quando Jorge Jesus deu uma entrevista coletiva, permitiu somente duas perguntas sobre CR7 e afirmou que ninguém definiria quem iria jogar, a não ser ele próprio.
"Posso prometer o que eu quiser. Eu sou o treinador. Eu sou o treinador, eu disse ao jogador que ele não jogaria. Vou te colocar no banco. Se eu precisar de você por 30 minutos, você vai jogar; se não, não. Nenhum jogador vai me fazer mudar de opinião. Nem ele, nem ninguém no futebol. Nem nenhum presidente. Nunca, absolutamente ninguém", disse Jorge Jesus.
Minutos depois, Cristiano Ronaldo deixou a concentração e abandonou a seleção portuguesa nesta Data Fifa. Nas redes sociais, ele se manifestou e disse que daria explicações posteriormente.
"Após a conferência de imprensa do selecionador nacional [Jorge Jesus], e no seguimento de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar a concentração da seleção. A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipe nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção", escreveu Cristiano Ronaldo, no Instagram.
Até neste domingo (4), Jorge Jesus evitava falar do assunto, o foco estava sempre no jogo que vinha a seguir. Depois da vitória sobre a Noruega, no entanto, ele comentou a situação, manteve as portas abertas a Cristiano Ronaldo, mas disse que não se desculpa com ninguém.
"Não sei o que vai acontecer, para mim está tudo em aberto. (Ele) tem de decidir a vida dele antes da convocação. Se ele estiver jogando e quiser estar na seleção, volta quando quiser. Por que não? Isto foi um mal-entendido e na minha opinião é fácil de resolver. Por mim está tudo bem. Quando vai ficar resolvido? Isso eu não sei, vamos ver... Eu não peço desculpas a ninguém. O que verdadeiramente aconteceu? O fato de o jogador aquecer e não entrar. Eu coloco o ônus na decisão e naquilo que aconteceu. Mas vou pedir desculpas pelo que? Qual era o tema para eu pedir desculpa?", disse Jorge Jesus, técnico de Portugal.
Em meio à crise, os demais jogadores da seleção destacam a importância de Cristiano Ronaldo. Nuno Mendes, João Cancelo e Bruno Fernandes exaltaram o companheiro mesmo diante do climão da última semana.
As próximas semanas serão esclarecedoras. Portugal volta a jogar em novembro, quando enfrenta Dinamarca (14) e País de Gales (17), pelas duas rodadas finais da Liga das Nações. A convocação deve ser feita no começo do mês que vem.
Enquanto isso, Cristiano Ronaldo volta ao Al-Nassr. Até a próxima Data Fifa, o português terá nove jogos com o clube saudita.