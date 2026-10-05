Portugal deixa a primeira Data Fifa sob comando do técnico Jorge Jesus com 100% de aproveitamento, classificado na Liga das Nações, mas com os resultados em segundo plano por causa da crise entre o novo treinador e Cristiano Ronaldo.

Portugal venceu os quatro jogos que fez nas últimas duas semanas. A seleção bateu a Noruega duas vezes (2 a 1 em ambos os jogos), Dinamarca (4 a 2) e País de Gales (1 a 0).

Os portugueses já se classificaram para o mata-mata da Liga das Nações. Com 12 pontos, a seleção tem nove de vantagem para País de Gales e Noruega, que estão fora do G2 da chave faltando somente mais duas rodadas.