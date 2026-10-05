Popular nas redes sociais, a prática de misturar produtos de limpeza para supostamente conseguir resultados melhores na faxina pode gerar danos severos à saúde, principalmente à pele e ao sistema respiratório.

Vídeos que ensinam a misturar produtos como água sanitária, desinfetante e limpa-vidros são comuns no TikTok e no Instagram. Quem os produz relata, com humor, sintomas como tontura e dificuldade para respirar ao utilizar as combinações feita em casa. Segundo médicos, esses são indícios de reação do corpo ao contato com substâncias tóxicas.

No uso doméstico, dificilmente os produtos de limpeza vendidos em supermercados vão causar problemas à saúde, desde que manuseados corretamente, explica Daiane Ribeiro, biomédica que atuou por dez anos na Unilever e hoje é responsável pela marca de produtos de limpeza de origem natural Positiv.a.