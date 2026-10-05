Inauguração de loja que vende televisores a R$ 20 causa tumulto
| Tempo de leitura: 3 min
A inauguração de uma loja popular no Brás, região central de São Paulo, causou grande concentração de pessoas e tumulto na rua Monsenhor Andrade na manhã desta segunda (5).
Centenas se aglomeraram nas calçadas e no meio da rua para aguardar a abertura de loja, programada para às 10h. Pessoas chegaram a passar mal e cair por causa do tumulto. Uma ambulância do Samu foi chamada ao local.
As vias no entorno ficaram congestionadas em razão da interdição. Os ônibus que passam por essas ruas tiveram pequenos desvios temporários em seus itinerários.
Funcionária de uma loja de um shopping popular vizinho, Gabriela Mercadante, 31, disse que a movimentação se intensificou na madrugada, quando houve tentativa de invasão à loja. A correria levou outras lojas a fechar as portas, e uma delas teve a porta estourada.
O motoboy Kaique Vasconcelos, 28, ficou no local desde a noite de sexta-feira (2). Montou uma espécie de cabana na rua e se revezou com a namorada enquanto aguardava para entrar na loja. Enfrentou sol e chuva durante a espera.
"Graças a Deus, consegui comprar algumas coisas. Queria mesmo era comprar uma televisão, mas não consegui", diz.
Vasconcelos conta que a loja ofereceu água e alguns alimentos aos clientes que aguardavam. Também chegou a ser anunciado um churrasco, mas a quantidade de pessoas e a confusão impediram que a promessa fosse cumprida.
Ao deixar o local, ele levava três ventiladores comprados por R$ 20 cada, além de produtos de maquiagem e dez perfumes, que saíram a R$10 a unidade.
"Eles abriram as portas, muita gente entrou e depois fecharam. O pessoal ficou revoltado porque não deixaram mais ninguém entrar. Teve invasão, pegaram coisas e saíram", disse Giovana Reis Moura, 19, vendedora de uma loja que fica na rua Henrique Dias.
"Teve briga porque tem gente querendo ir embora e não consegue por causa da multidão. Aí envolveu polícia e tudo. Muitas lojas fecharam e tiveram prejuízo", acrescentou.
Malu Pereira, 52, moradora de Itaquera,na zona leste, disse ter ficado sabendo do evento da loja pelas redes sociais. "Vim pegar uma TV porque a minha quebrou, mas não consegui. Acabei pegando duas malas", afirmou. Quando chegou, relata, "do nada veio um monte de gente e não conseguia mais sair".
"Estava muito calor, as pessoas estavam transpirando e teve várias brigas. Eu fiquei com bastante medo porque queria sair e não conseguia."
A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) bloqueou a rua São Caetano, com acesso para a rua Monsenhor de Andrade, sentido avenida Rangel Pestana. Os desvios foram feitos pelas ruas Eliza Whitaker ou Monsenhor de Andrade.
No sentido Pari, o bloqueio foi efetuado na rua João Teodoro com rua Monsenhor de Andrade, tendo como desvio a rua João Teodoro. Agentes da CET estavam na região orientando os motoristas, de acordo com a prefeitura.
Por volta de 12h20, a Polícia Militar afirmou que orientou os responsáveis pelo estabelecimento e acionou a gestão municipal para que a loja fosse fechada para preservar a segurança dos consumidores. Os proprietários foram conduzidos a delegacia para esclarecimentos. A via foi liberada por volta das 14h30.
Em razão da suspensão das atividades, não haverá continuidade das vendas e promoções realizadas nesta segunda, diz a PM, que permaneceu na região.
O Shopping Sheik Brás oferece produtos com valores entre R$ 1 e R$ 20, incluindo cosméticos, eletrodomésticos, televisores, fornos, batedeiras, entre outros.
A reportagem procurou a loja por meio de mensagem nas redes sociais na manhã desta segunda (5) e aguarda posicionamento.
A PM afirmou que mantém contato com os responsáveis pela loja, que estão sendo orientados a adotar as medidas necessárias para organização do público, prevenção de acidentes e redução de transtornos.