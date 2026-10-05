A inauguração de uma loja popular no Brás, região central de São Paulo, causou grande concentração de pessoas e tumulto na rua Monsenhor Andrade na manhã desta segunda (5).

Centenas se aglomeraram nas calçadas e no meio da rua para aguardar a abertura de loja, programada para às 10h. Pessoas chegaram a passar mal e cair por causa do tumulto. Uma ambulância do Samu foi chamada ao local.

As vias no entorno ficaram congestionadas em razão da interdição. Os ônibus que passam por essas ruas tiveram pequenos desvios temporários em seus itinerários.