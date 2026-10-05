A Liga das Nações 2026/27 teve Itália e França em campo nesta segunda-feira (5), e ambas venceram jogando em casa.

Zidane e a França ligaram modo turbo em virada no Stade de France, em Paris. A França sofreu um gol da Bélgica no primeiro tempo, marcado por Lukebakio, e perdia até os 32 minutos da etapa final. Doué e Cherki viraram em quatro minutos, e Olise fez dois gols no fim para decretar a vitória francesa por 4 a 1.

A França chegou aos 10 pontos e é líder do grupo. A Itália vem logo atrás, com 7, e a Bélgica está em terceiro, com 6.