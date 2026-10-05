França liga turbo e goleia a Bélgica; Itália elimina Turquia
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A Liga das Nações 2026/27 teve Itália e França em campo nesta segunda-feira (5), e ambas venceram jogando em casa.
Zidane e a França ligaram modo turbo em virada no Stade de France, em Paris. A França sofreu um gol da Bélgica no primeiro tempo, marcado por Lukebakio, e perdia até os 32 minutos da etapa final. Doué e Cherki viraram em quatro minutos, e Olise fez dois gols no fim para decretar a vitória francesa por 4 a 1.
A França chegou aos 10 pontos e é líder do grupo. A Itália vem logo atrás, com 7, e a Bélgica está em terceiro, com 6.
A Itália levou um susto, mas venceu a Turquia com tranquilidade, em Bolonha. Scamacca abriu o placar para os italianos, e Simsir empatou para os turcos. Apenas quatro minutos depois, Calafiori colocou a Itália à frente do placar novamente, e Esposito fechou o placar.
Com a vitória da Itália, a Turquia está eliminada matematicamente da Liga das Nações. Os turcos perderam todas as quatro partidas que disputaram no Grupo A e apenas cumprirão tabela na reta final da fase de grupos. A Sérvia já havia sido eliminada no domingo (4), pelo Grupo B, que também conta com Holanda, Grécia e Alemanha.
A Liga das Nações terá reta final em novembro. As duas últimas rodadas da fase de grupos estão marcadas para acontecer entre 12 e 17 de novembro. Os últimos jogos da quarta rodada serão disputados nesta terça-feira (6). O mata-mata acontecerá a partir de março do ano que vem.
Outros resultados
Chipre 2 x 1 Letônia
Romênia 0 x 1 Suécia
- Bósnia 1 x 0 Polônia
- Montenegro 0 x 0 Armênia
- Ucrânia 1 x 2 Hungria
- Irlanda do Norte 0 x 0 Geórgia
Jogos desta terça-feira
- 11h00 - Cazaquistão x Ilhas Faroé
- 15h45 - Inglaterra x Tchéquia
- 15h45 - Escócia x Eslovênia
- 15h45 - Croácia x Espanha
- 15h45 - Suíça x Macedônia do Norte
- 15h45 - Albânia x San Marino
- 15h45 - Luxemburgo x Bulgária
- 15h45 - Moldávia x Eslováquia
- 15h45 - Estônia x Islândia
- 15h45 - Belarus x Finlândia