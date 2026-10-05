Um homem de 32 anos atropelou duas pessoas em uma motocicleta após fazer uma conversão irregular, em Guarulhos, na Grande São Paulo. As vítimas foram arremessadas com o impacto da colisão.

O caso ocorreu na estrada Jamil João Zarif, no bairro Taboão, na madrugada de sábado (3).

O homem fugiu do local sem prestar socorro.