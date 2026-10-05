Motorista de 32 anos foge após atropelar duas pessoas em moto
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Um homem de 32 anos atropelou duas pessoas em uma motocicleta após fazer uma conversão irregular, em Guarulhos, na Grande São Paulo. As vítimas foram arremessadas com o impacto da colisão.
O caso ocorreu na estrada Jamil João Zarif, no bairro Taboão, na madrugada de sábado (3).
O homem fugiu do local sem prestar socorro.
As vítimas foram levadas em estado grave ao Hospital Geral de Guarulhos, onde permanecem internadas. Não há informações sobre o quadro de saúde delas.
Pouco depois, o suspeito e o carro foram encontrados pela polícia.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública estadual, o homem apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Por isso, foi preso em flagrante.
O caso foi registrado no 7° Distrito Policial de Guarulhos.