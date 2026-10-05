06 de outubro de 2026
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TRÂNSITO

Motorista de 32 anos foge após atropelar duas pessoas em moto

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar

Um homem de 32 anos atropelou duas pessoas em uma motocicleta após fazer uma conversão irregular, em Guarulhos, na Grande São Paulo. As vítimas foram arremessadas com o impacto da colisão.

O caso ocorreu na estrada Jamil João Zarif, no bairro Taboão, na madrugada de sábado (3).

O homem fugiu do local sem prestar socorro.

As vítimas foram levadas em estado grave ao Hospital Geral de Guarulhos, onde permanecem internadas. Não há informações sobre o quadro de saúde delas.

Pouco depois, o suspeito e o carro foram encontrados pela polícia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública estadual, o homem apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Por isso, foi preso em flagrante.

O caso foi registrado no 7° Distrito Policial de Guarulhos.

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