Termina nesta segunda-feira (5), às 23h59, o prazo estabelecido pelo governo federal para que as bets tirem do ar seus sites e também acabem com qualquer tipo de publicidade relacionada à atividade.

As casas de apostas vão precisar cumprir o que diz a Medida Provisória assinada pelo presidente Lula, mas ainda esperam uma manifestação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto.

A tentativa das bets é fazer com que haja algum tipo de manifestação, ainda que em caráter liminar, por parte do ministro Luiz Fux, relator das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs).