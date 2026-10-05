Presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira afirmou nesta segunda-feira (5) que irá defender dentro do seu partido o apoio ao presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) neste segundo turno da disputa ao Planalto. Uma reunião com as lideranças do partido acontecerá nesta terça-feira (6).

Nogueira afirmou que não quer antecipar a decisão que caberá também aos demais correligionários, mas admitiu que sua própria posição é pelo "apoio total e irrestrito" ao candidato do PL.

"Todo mundo sabe. Votei no Flávio, tenho uma lealdade enorme ao presidente Bolsonaro", afirmou durante entrevista nesta segunda à TV Cidade Verde. No primeiro turno, o partido não lançou candidato próprio ao Planalto nem fez alianças formais.