Ciro Nogueira defende apoio do PP a Flávio Bolsonaro no 2º turno
| Tempo de leitura: 2 min
Presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira afirmou nesta segunda-feira (5) que irá defender dentro do seu partido o apoio ao presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) neste segundo turno da disputa ao Planalto. Uma reunião com as lideranças do partido acontecerá nesta terça-feira (6).
Nogueira afirmou que não quer antecipar a decisão que caberá também aos demais correligionários, mas admitiu que sua própria posição é pelo "apoio total e irrestrito" ao candidato do PL.
"Todo mundo sabe. Votei no Flávio, tenho uma lealdade enorme ao presidente Bolsonaro", afirmou durante entrevista nesta segunda à TV Cidade Verde. No primeiro turno, o partido não lançou candidato próprio ao Planalto nem fez alianças formais.
Ex-ministro de Jair Bolsonaro, Nogueira afirmou ainda que "Lula já cumpriu o seu papel" e pontuou o fato de Flávio ter dito que cumpriria apenas um mandato, sem reeleição. "Acho que temos que virar essa página dessa disputa, dessas brigas e cuidar do nosso povo, que é o mais importante", afirmou.
Envolvido no escândalo do Banco Master, Nogueira não conseguiu se reeleger senador pelo Piauí neste domingo (4). A derrota do presidente do PP representa a quebra de uma sequência de quatro legislaturas.
Nogueira é o principal nome entre os envolvidos com o Master que perderam as eleições. O senador se referia a Daniel Vorcaro, dono do Master e hoje preso, como "grande amigo de vida".
A relação entre ele e Vorcaro era de "elevado grau de intimidade, confiança e proximidade", segundo a Polícia Federal, com registros que vão de hospedagens em hotéis de luxo na Europa a repasses milionários ao senador.
Em troca, Nogueira teria tentado beneficiar o Master a partir de sua atuação no Congresso. Em 2024, o parlamentar apresentou uma proposta que aumentaria a garantia de cobertura de correntistas no FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão em caso de liquidação da instituição financeira.
Os títulos podres vendidos pelo Master tinham como principal atrativo a garantia pelo FGC. A "emenda Master", uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), não avançou no Congresso.
O senador tem dito que "não mantém nem nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso".
Assim como Nogueira, Flávio Bolsonaro também está sendo investigado em razão do elo com Vorcaro, no âmbito de um inquérito no STF (Supremo Tribunal Federal) aberto a pedido da PF.
Em uma ligação, Flávio pede o equivalente a R$ 134 milhões a Vorcaro para financiar o filme "Dark Horse", sobre a vida do seu pai, Jair Bolsonaro. A PF ainda apura se o destino do dinheiro era de fato a produção do filme e o que o ex-banqueiro ganharia com a transferência do dinheiro.
"Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente", disse Flávio a Vorcaro em 16 de novembro do ano passado, um dia antes de o ex-banqueiro ser preso.
O presidenciável nega ter cometido crimes e tem dito que o acordo com o banqueiro foi de natureza estritamente privada.