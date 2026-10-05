O presidente Lula (PT) disse nesta segunda-feira (5) que carrega na campanha o desgaste causado pela crise de imagem do STF (Supremo Tribunal Federal). Também afirmou que seu adversário na eleição presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), é "a cara do sistema".

"Ele [Flávio Bolsonaro] é a cara do sistema. Nós não explicarmos isso para a sociedade é um grande defeito nosso. Só tem um candidato que é antissistema, que somos nós. Não tem outro. E estamos carregando nas costas uma coisa muito grave que é a promiscuidade que ficou estabelecida na Suprema Corte brasileira depois dessas denúncias", disse o presidente da República.

O chefe do governo voltou a defender uma reforma no Judiciário. Além disso, disse que ministros da Suprema Corte não estão acima da lei. "Quando você chega numa situação em que a Suprema Corte está sob a desconfiança da sociedade, algo é muito grave", afirmou.