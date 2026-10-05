Flávio Bolsonaro busca Republicanos para ampliar onda de apoios
| Tempo de leitura: 2 min
A campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) busca o apoio do Republicanos e espera consolidar o embarque do partido, presidido pelo deputado federal Marcos Pereira (SP), nesta semana.
O convencimento se dá em duas frentes: em uma reunião entre Flávio e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e no contato entre o coordenador da campanha, senador Rogério Marinho (PL-RN), e Pereira.
Logo após o resultado, fiz uma ligação para o Marcos Pereira e marcamos uma conversa nesta semana aqui, em Brasília. Acho que vamos caminhar bem", disse Marinho.
"Até porque quase a unanimidade do Republicanos já nos ajudou no primeiro turno. [...] A maioria do partido hoje tende a ficar conosco", completou.
Flávio e o governador de São Paulo, reeleito em primeiro turno, devem se reunir em Brasília na noite desta segunda (5) e anunciar as estratégias conjuntas para a campanha nesta terça-feira (6).
O presidenciável do PL quer usar a primeira semana do segundo turno para consolidar uma onda de apoios de partidos do centrão e de candidatos derrotados, incluindo Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e siglas como PP, União Brasil e Republicanos.
Os apoios de Zema e Caiado foram confirmados nesta segunda-feira. A campanha espera consolidar o endosso da federação União Progressista (União Brasil e PP) nesta terça-feira , após uma reunião dos partidos.
Segundo Marinho, Flávio também espera receber em Brasília outros governadores eleitos pelo PL para reforçar o pedido de votos ao presidenciável em suas regiões.
Em outra frente, a campanha de Flávio vai pressionar o STF (Supremo Tribunal Federal) diante do que considera interferências da corte sobre o trabalho do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para favorecer o adversário, o presidente Lula (PT).
Nesta terça, Marinho tem uma reunião com o presidente do STF, Edson Fachin, para tratar do tema.
Marinho afirmou ainda que espera ter, caso Flávio seja eleito, presidentes da Câmara e do Senado que sejam alinhados ao novo governo. Segundo o senador, pela votação expressiva do PL, que conquistou a maioria nas duas Casas, ao menos uma delas deveria ser presidida por um nome do partido.