A campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) busca o apoio do Republicanos e espera consolidar o embarque do partido, presidido pelo deputado federal Marcos Pereira (SP), nesta semana.

O convencimento se dá em duas frentes: em uma reunião entre Flávio e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e no contato entre o coordenador da campanha, senador Rogério Marinho (PL-RN), e Pereira.

Logo após o resultado, fiz uma ligação para o Marcos Pereira e marcamos uma conversa nesta semana aqui, em Brasília. Acho que vamos caminhar bem", disse Marinho.