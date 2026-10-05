O ex-presidente Michel Temer (MDB) divulgou nesta segunda-feira (5) um pronunciamento em vídeo em suas redes sociais no qual anuncia seu apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) para o segundo turno da eleição presidencial.

"As urnas falaram. O povo brasileiro, autoridade única da democracia, deixou claro que deseja mudança. Quer atenção, respeito", declarou o ex-presidente na gravação.

Para ele, o resultado nas urnas separou quem captou esse sentimento: "Quem entendeu isso foi reeleito. Com os demais, deu-se a renovação".