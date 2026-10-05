Michel Temer anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno
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O ex-presidente Michel Temer (MDB) divulgou nesta segunda-feira (5) um pronunciamento em vídeo em suas redes sociais no qual anuncia seu apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) para o segundo turno da eleição presidencial.
"As urnas falaram. O povo brasileiro, autoridade única da democracia, deixou claro que deseja mudança. Quer atenção, respeito", declarou o ex-presidente na gravação.
Para ele, o resultado nas urnas separou quem captou esse sentimento: "Quem entendeu isso foi reeleito. Com os demais, deu-se a renovação".
Temer destacou que essa onda de renovação se refletiu de maneira expressiva tanto na nova configuração do Congresso Nacional quanto no desempenho da candidatura presidencial do PL que avançou ao segundo turno na liderança.