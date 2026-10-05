A defesa do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) protocolou no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta segunda-feira (5) um pedido de desistência contra o indeferimento do seu registro de candidatura para o Governo do Rio de Janeiro.

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A manifestação abre uma brecha para que o presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Douglas Ruas (PL), seja declarado como governador eleito, já que a anulação de fato dos votos de Garotinho lhe garante mais de 50% dos votos válidos.