Garotinho desiste de recurso e abre brecha para eleição de Ruas
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A defesa do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) protocolou no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta segunda-feira (5) um pedido de desistência contra o indeferimento do seu registro de candidatura para o Governo do Rio de Janeiro.
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A manifestação abre uma brecha para que o presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Douglas Ruas (PL), seja declarado como governador eleito, já que a anulação de fato dos votos de Garotinho lhe garante mais de 50% dos votos válidos.
Integrantes da campanha do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), contudo, avaliam que o TSE já entendeu, em casos anteriores, que a corte deve analisar os recursos mesmo com a desistência dos candidatos quando os votos têm impacto no resultado das eleições.
Em manifestação pela manhã, Ruas afirmou confiar na Justiça e disse não haver conflito sobre o destino dos votos de Garotinho.
"O Eduardo Paes já se manifestou anteriormente através de uma petição junto ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo que os votos do Garotinho fossem nulos. Então não existe um conflito de interesse. As duas candidaturas que aguardam a decisão estão com o mesmo entendimento. Estou muito confiante que muito em breve a Justiça vai apreciar essa situação e vai proclamar o resultado com Douglas Ruas eleito no primeiro turno", disse Ruas