O dólar abriu a sessão desta segunda-feira (5) em queda de mais de 4%, cotado a R$ 4,9835 por volta das 9h10. Na mínima do dia, a moeda chegou a R$ 4,9755.

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O resultado do primeiro turno das eleições presidenciais é o principal destaque do mercado. Flávio Bolsonaro (PL) teve 47,04% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou 45,15%. Os dois disputam o segundo turno em 25 de outubro.