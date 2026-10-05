O dólar abriu a sessão desta segunda-feira (5) em queda de mais de 4%, cotado a R$ 4,9835 por volta das 9h10. Na mínima do dia, a moeda chegou a R$ 4,9755.
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O resultado do primeiro turno das eleições presidenciais é o principal destaque do mercado. Flávio Bolsonaro (PL) teve 47,04% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou 45,15%. Os dois disputam o segundo turno em 25 de outubro.
Investidores avaliam as possíveis mudanças na economia brasileira conforme avançam as apostas sobre o resultado da eleição.
Na agenda econômica, o mercado acompanha o Boletim Focus, do Banco Central, com projeções para inflação, juros e câmbio, além de indicadores de atividade do Brasil e dos Estados Unidos.
Na sexta-feira (2), o dólar recuou 0,08%, a R$ 5,2158, enquanto o Ibovespa subiu 2,63%, aos 192.113 pontos.
Com informações do g1.