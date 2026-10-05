O PL terminou o primeiro turno das eleições de 2026 com cinco governadores eleitos, 19 das 54 vagas ao Senado em disputa e os dois deputados federais mais votados da história.

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Com o resultado, o partido inicia 2027 com 28 dos 81 senadores e a maior bancada da Casa desde a Constituição de 1988. A legenda também elegeu os dois senadores em cinco estados: Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Catarina.