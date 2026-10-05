O PL terminou o primeiro turno das eleições de 2026 com cinco governadores eleitos, 19 das 54 vagas ao Senado em disputa e os dois deputados federais mais votados da história.
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Com o resultado, o partido inicia 2027 com 28 dos 81 senadores e a maior bancada da Casa desde a Constituição de 1988. A legenda também elegeu os dois senadores em cinco estados: Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Catarina.
Na Câmara, Nikolas Ferreira (PL-MG) recebeu 3.109.659 votos, e Lucas Pavanato (PL-SP), 3.038.185. Os dois superaram o recorde anterior, de Eduardo Bolsonaro (PL), que teve 1.843.735 votos em 2018.
O PL também venceu os governos de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima no primeiro turno. Candidatos do partido disputam o segundo turno no Rio de Janeiro e no Amazonas.
Na eleição presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno na liderança, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois disputam o segundo turno em 25 de outubro.
Com informações do g1