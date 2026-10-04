O senador e ex-juiz Sergio Moro (PL), 54, foi eleito governador do Paraná nas eleições deste domingo (4).

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Com 99,87% das urnas apuradas, Moro tem 50,11% dos votos válidos, ante 25,35% do deputado federal Sandro Alex (PSD) e 23,47% do deputado estadual Requião Filho (PDT).