Um homem de 52 anos foi preso num hotel de Pariquera-Açu, no interior de São Paulo, suspeito de matar a esposa e a enteada com machado. Segundo a apuração do Metrópoles, ele estava com cola na boca porque ingeriu a substância na tentativa de se matar.

As vítimas, de 52 e 25 anos, eram mãe e filha. Elas foram encontradas mortas na manhã de quinta-feira (1º), nos fundos do quintal da casa em que moravam, em Jacupiranga, a 16 quilômetros de Pariquera-Açu.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, Aroldo Pereira Lima, fugiu de motocicleta após o crime. Ele foi localizado hospedado no hotel sob o nome falso de Celso Pedreira Gonzales.