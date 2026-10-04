06 de outubro de 2026
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INTERIOR DE SP

Suspeito de feminicídio é preso com cola na boca em hotel

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Metrópoles
Aroldo Pereira Lima, fugiu de motocicleta após o crime. Ele foi localizado hospedado no hotel sob o nome falso de Celso Pedreira Gonzales.
Aroldo Pereira Lima, fugiu de motocicleta após o crime. Ele foi localizado hospedado no hotel sob o nome falso de Celso Pedreira Gonzales.

Um homem de 52 anos foi preso num hotel de Pariquera-Açu, no interior de São Paulo, suspeito de matar a esposa e a enteada com machado. Segundo a apuração do Metrópoles, ele estava com cola na boca porque ingeriu a substância na tentativa de se matar.

As vítimas, de 52 e 25 anos, eram mãe e filha. Elas foram encontradas mortas na manhã de quinta-feira (1º), nos fundos do quintal da casa em que moravam, em Jacupiranga, a 16 quilômetros de Pariquera-Açu.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, Aroldo Pereira Lima, fugiu de motocicleta após o crime. Ele foi localizado hospedado no hotel sob o nome falso de Celso Pedreira Gonzales.

O caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jacupiranga. O machado que pode ter sido usado no crime foi apreendido no local.

Com informações do Metrópoles.

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