Em um vídeo divulgado nas redes sociais com legendas em inglês, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) insinuou neste domingo (4, sem provas, que o STF (Supremo Tribunal Federal) pode cancelar as eleições no Brasil se seu irmão, Flávio, não vencer no 1º turno.

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Citando as eleições na Romênia em 2024, Eduardo disse: "Quem ficou em primeiro lugar [no 1º turno] foi o candidato nacionalista de direita Calin Georgescu. No entanto, dois dias antes do 2º turno, sabe o que o STF da Romênia fez? Cancelou a eleição", afirmou. "E sabe qual foi o motivo, a desculpa que eles usaram? Interferência estrangeira. Quem for inteligente vai conseguir conectar os pontos", afirma o ex-deputado, que mora nos EUA desde fevereiro de 2025 e foi cassado por excesso de faltas na Câmara.