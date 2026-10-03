Três eleitores morreram neste domingo (4) após passarem mal em locais de votação durante o primeiro turno das eleições. Os casos ocorreram em Campo Grande (MS), Cupira (PE) e Manaus (AM). Os nomes não foram divulgados.

Em Campo Grande, uma eleitora morreu após passar mal enquanto aguardava em uma fila de votação na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira, da 35ª Zona Eleitoral.

Segundo o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e chegou à escola em cerca de dez minutos. Apesar do atendimento, ela não resistiu.