04 de outubro de 2026
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TRE APURA

Zema quebra regra e vota com celular na cabine em MG

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Caio Ranieri/TV Integração
Um vídeo mostra o candidato olhando para o aparelho durante a votação.
Um vídeo mostra o candidato olhando para o aparelho durante a votação.

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) usou um celular dentro da cabine de votação neste domingo (4), em Araxá (MG). O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) informou que vai apurar o caso.

Zema votou na Escola Estadual Delfim Moreira, no Centro da cidade. Um vídeo mostra o candidato olhando para o aparelho durante a votação. Segundo a TV Integração, a equipe da Justiça Eleitoral presente na seção não impediu o uso do celular.

O presidente do TRE-MG, Carlos Henrique Perpétuo Braga, afirmou que o uso do aparelho é proibido e que a violação do sigilo do voto pode configurar crime eleitoral. Eventual responsabilização depende de denúncia formal do Ministério Público.

Zema disse que levou o celular por hábito, não fotografou a urna e não foi alertado sobre a proibição.

Com informações do g1.

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