04 de outubro de 2026
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VOTAÇÃO NO EXTERIOR

Lula vence em 7 países; Flávio Bolsonaro, em 5

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil
Quase 1 milhão de brasileiros no exterior estão aptos a votar.
Quase 1 milhão de brasileiros no exterior estão aptos a votar.

Boletins de urna divulgados após o encerramento da votação mostram resultados distintos entre Lula e Flávio Bolsonaro no exterior. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar em 186 cidades de 134 países.

Lula venceu na Austrália, China, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Malásia, Nova Zelândia e Singapura.

Flávio Bolsonaro venceu no Japão, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Tailândia e Taiwan. Na Índia, a apuração parcial de uma das duas seções registrava 26 votos para Flávio e 24 para Lula.

A votação já terminou em países como Austrália, China, Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Singapura, Tailândia e Taiwan. Os resultados oficiais do exterior serão divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após as 17h, no horário de Brasília.

Com informações do g1.

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