Boletins de urna divulgados após o encerramento da votação mostram resultados distintos entre Lula e Flávio Bolsonaro no exterior. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar em 186 cidades de 134 países.

Lula venceu na Austrália, China, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Malásia, Nova Zelândia e Singapura.

Flávio Bolsonaro venceu no Japão, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Tailândia e Taiwan. Na Índia, a apuração parcial de uma das duas seções registrava 26 votos para Flávio e 24 para Lula.