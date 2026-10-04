Boletins de urna divulgados após o encerramento da votação mostram resultados distintos entre Lula e Flávio Bolsonaro no exterior. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar em 186 cidades de 134 países.
Lula venceu na Austrália, China, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Malásia, Nova Zelândia e Singapura.
Flávio Bolsonaro venceu no Japão, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Tailândia e Taiwan. Na Índia, a apuração parcial de uma das duas seções registrava 26 votos para Flávio e 24 para Lula.
A votação já terminou em países como Austrália, China, Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Singapura, Tailândia e Taiwan. Os resultados oficiais do exterior serão divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após as 17h, no horário de Brasília.
Com informações do g1.