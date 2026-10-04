Trinta ocorrências de falta de energia foram registradas em locais de votação e pontos de transmissão no Rio Grande do Sul na manhã deste domingo (4), segundo o Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE-RS). O levantamento, atualizado às 7h35, indica que a falta de luz não impede o funcionamento das urnas, que têm bateria.

A autonomia dos equipamentos varia de cinco a 12 horas, conforme o modelo. Nos locais sem energia elétrica, a principal dificuldade é a iluminação, mas a entrada de luz natural pode permitir a continuidade da votação.

A região norte do estado concentra o maior número de ocorrências. Três Palmeiras tem quatro registros; Gramado dos Loureiros e Nonoai, três cada; e Trindade do Sul, dois. Os quatro municípios pertencem à 99ª Zona Eleitoral, uma das áreas mais afetadas.