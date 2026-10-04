O senador Flávio Bolsonaro (PL) esteve em uma escola de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (4), para votar no primeiro turno das eleições de 2026. Ele chegou ao local pouco depois das 8h.

O candidato à Presidência da República votou na Escola Municipal Barão Homem de Mello. Após a votação, a agenda prevista é seguir para Brasília, onde acompanha a apuração dos votos.

As urnas ficam abertas das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a escolher presidente, governadores, dois senadores por estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.