04 de outubro de 2026
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VOTAÇÃO

Lula vota acompanhado de Alckmin no ABC Paulista

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Band News
Lula chegou ao local de votação por volta das 9h.
Lula chegou ao local de votação por volta das 9h.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo (4) em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, durante o primeiro turno das eleições de 2026. Ele chegou ao local de votação por volta das 9h.

Lula foi à Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que disputa novamente o cargo na chapa presidencial. O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) também esteve no local.

Depois da votação, o presidente seguiu para a capital paulista, onde a previsão é que acompanhe a apuração dos votos.

A votação começou às 8h e termina às 17h, pelo horário de Brasília. Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a votar para presidente da República, governador, dois senadores por estado, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

A totalização dos votos pode ser acompanhada após o encerramento da votação.

Com informações do SBT News.

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