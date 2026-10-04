O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo (4) em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, durante o primeiro turno das eleições de 2026. Ele chegou ao local de votação por volta das 9h.

Lula foi à Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que disputa novamente o cargo na chapa presidencial. O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) também esteve no local.

Depois da votação, o presidente seguiu para a capital paulista, onde a previsão é que acompanhe a apuração dos votos.