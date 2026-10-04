Brasileiros que votaram na Austrália, China, Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, Timor-Leste, Malásia, Nova Zelândia, Singapura, Tailândia e Taiwan encerraram a votação para presidente neste domingo (4).

Nos boletins de urna divulgados até o momento, Lula (PT) venceu na Austrália, Coreia do Sul, Malásia, Nova Zelândia e Singapura. Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente nas Filipinas e na Tailândia.

Na Austrália, Lula teve 4.562 votos (53,98%), contra 2.579 (30,52%) de Flávio. Na Coreia do Sul, Lula recebeu 123 votos (56,94%) e Flávio, 72 (33,33%). Na Malásia, foram 44 votos (53,66%) para Lula e 27 (32,93%) para Flávio.