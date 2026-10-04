Brasileiros que votaram na Austrália, China, Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, Timor-Leste, Malásia, Nova Zelândia, Singapura, Tailândia e Taiwan encerraram a votação para presidente neste domingo (4).
Nos boletins de urna divulgados até o momento, Lula (PT) venceu na Austrália, Coreia do Sul, Malásia, Nova Zelândia e Singapura. Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente nas Filipinas e na Tailândia.
Na Austrália, Lula teve 4.562 votos (53,98%), contra 2.579 (30,52%) de Flávio. Na Coreia do Sul, Lula recebeu 123 votos (56,94%) e Flávio, 72 (33,33%). Na Malásia, foram 44 votos (53,66%) para Lula e 27 (32,93%) para Flávio.
Na Nova Zelândia, Lula somou 234 votos (70,48%), enquanto Flávio teve 64 (19,28%). Em Singapura, Lula recebeu 190 votos (54,60%) e Flávio, 92 (26,44%).
Nas Filipinas, Flávio Bolsonaro teve 33 votos (53,23%), contra 26 (41,94%) de Lula. Na Tailândia, Flávio recebeu 51 votos (50%), enquanto Lula teve 40 (39,22%).
Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior. Há urnas em 186 cidades de 134 países, com maior concentração de eleitores nos Estados Unidos, Portugal e Japão.
Os resultados oficiais da votação no exterior serão divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a partir das 17h deste domingo, no horário de Brasília. Até a publicação da reportagem, os dados de outros países não estavam disponíveis.
Com informações do g1.